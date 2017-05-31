Севастополь, 24 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Пиротехнический расчёт специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю обезвредил и вывез для уничтожения миномётную мину времён Великой Отечественной войны, обнаруженную в море на пляже в поселке Орловка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по г Севастополю Мина, обнаруженная на пляже в Севастополе

На подозрительный ржавый предмет, находившийся в трех метрах от берега близи пирса, обратил внимание сотрудник спасательной станции.

Группой подводного разминирования была обнаружена немецкая 105-миллиметровая миномётная мина времён Великой Отечественной войны.

Перед началом работ сотрудники спасательной станции отвели отдыхающих на пляже на безопасное расстояние. Сразу после этого севастопольские водолазы-пиротехники приступили к обследованию морского дна. «Возможно, боеприпас поднял шторм, и его прибило к берегу. Чтобы удостовериться, что на дне нет еще одной такой опасной находки, мы обследовали ближайшую территорию. Больше ничего найдено не было», — сказал заместитель начальника части пиротехнических и с специальных водолазных работ Арсен Смаилов.