Москва, 24 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Пенсионерам предлагают дать возможность получать имущественные налоговые вычеты в полном объеме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Антоном Ищенко. Речь идет о налоговых вычетах, предусмотренных в случае покупки квартиры или земельного участка для жилищного строительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сейчас, согласно Налоговому кодексу (НК) РФ, даже если налогоплательщик был официально занят в течение всего трудоспособного периода своей жизни и платил НДФЛ в бюджет государства, но купил квартиру после трех лет с момента выхода на пенсию, он не сможет получить налоговый вычет, которым могут воспользоваться работающие граждане, отмечают авторы законопроекта.

Законопроект предлагает установить, что для пенсионеров имущественные налоговые вычеты могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором налогоплательщик начал получать пенсии. Документ «позволит всем неработающим пенсионерам рассчитывать на имущественные налоговые вычеты независимо от момента покупки имущества», отмечают авторы инициативы. Законопроект направлен на устранение неравенства при предоставлении налоговых льгот пенсионерам, считают депутаты Госдумы.