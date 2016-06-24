Москва, 24 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. В Москве будут разработаны требования к загородным детским лагерям, сообщает пресс-службе мэрии столицы. Как заявил на совещании мэр города Сергей Собянин, необходимо ввести дополнительные меры по обеспечению безопасности пребывания детей и квалификационные требования к персоналу.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

По словам заммэра Леонида Печатникова, после трагедии в детском лагере на Самозере в Карелии вывезено 206 детей.

«На 24 июня 2016 года в больницах Москвы остаются четыре ребенка, пострадавших во время сплава по озеру. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщает пресс-служба.

Выплаты семьям, погибших и пострадавших детей начались 23 июня. В настоящее время проводятся проверки всех организаций летней оздоровительной кампании.

Напомним, проверки лагерей по России начались после трагедии в Карелии 18 июня, когда во время сплава на лодках погибли 13 детей. По факту нарушений в лагере возбуждены уголовные дела.