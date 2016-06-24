Пекин, 24 июня, 2016, 14:13 — ИА Регнум. В Китае ученые, проанализировав спутниковые снимки, бьют тревогу: столица страны Пекин проседает со скоростью 11 сантиметров в год, пишет The Guardian.

Mike Behnken Пекин

По данным специалистов, Пекин уходит в почву, из которой в последние годы массово выкачиваются грунтовые воды. В районе Чаоян проседание происходит особенно активно.

Уточняется, что грунтовые воды используются для полива в сельском хозяйстве и в промышленности. Проседание города может привести к серьезным разрушениям, например, зданий, мостов и железных дорог.

Публикация с результатами исследования выйдет в научном журнале в конце 2016 года, для нее еще собираются данные.