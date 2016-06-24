Москва, 24 июня, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию соглашение между правительствами РФ и Таджикистана об открытии взаимных представительств таможенных служб, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня. Соглашение было подписано в Душанбе 23 сентября 2015 года.

Флаг Таджикистана

Открытие представительства таможенной службы РФ в Таджикистане обусловлено необходимостью повышения эффективности взаимодействия таможенных служб обеих стран в рамках соглашения о совершенствовании пассажирского и грузового сообщения между двумя странами, обеспечения правильного взимания таможенных платежей, а также предотвращения, таможенных правонарушений.

Представительства таможенных служб обеих стран будут представлять интересы таможенных служб своих государств по вопросам таможенного регулирования, содействовать развитию таможенному сотрудничеству между странами, участвовать в согласовании решений таможенных служб двух стран в области таможенного дела. Представительства также будут принимать оперативные решения по повышению эффективности таможенного контроля и обмениваться о информацией по вопросам таможенного дела.

Предполагается также участие представительств в мероприятиях по реализации международных договоров в области таможенного дела и выработке предложений по гармонизации нормативно-правовой базы этой сфере.