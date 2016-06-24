Москва, 24 июня, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Референдум Великобритании о статусе страны в ЕС является внутренним делом жителей страны, однако он повлиял на мировую экономику, что не может радовать российское правительство. Об этом 24 июня в ходе заседания президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Stephen Spillane Великобритания и Евросоюз

«Состоялся референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. Конечно, хочу отметить, что это дело внутреннее британцев. Но очевидно, что результаты этого референдума имеют значение не только для англичан и Евросоюза, а в целом для мировой экономики», — сказал Медведев.

По его словам, сейчас «очень важно проанализировать последствия референдума, принять уже наши внутренние решения в интересах российской экономики»: «Естественно, это будет сделано правительством».

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.