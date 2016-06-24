Москва, 24 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Стражи порядка задержали двух безработных женщин по подозрению в хищении автомобиля «Мерседес-Бенц». Весной этого года дамы взяли иномарку в аренду, однако не вернули ее компании-владельцу, сообщает 24 июня пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Donnawetta Mersedes

12 апреля этого года в полицию района Северное Бутово обратился представитель фирмы по прокату автомобилей. По его словам, две женщины арендовали Mersedes, однако не вернули в срок, указанный договором. Ущерб компании составил 530 тыс. рублей.

Задержать подозреваемых стражам порядка удалось 23 июня на Люблинской улице. Ими оказались 30-летняя жительница Москвы и 33-летняя уроженка Владивостока, обе женщины были официально не трудоустроены. Арендованный автомобиль они продали, подделав документы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.