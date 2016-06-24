Воронеж, 24 июня, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Воронежская область в этом году вновь примет Международные армейские игры — в августе в Острогожске во второй раз пройдут соревнования «Мастера автобронетанковой техники». Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июня в пресс-службе главного управления строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства.

mil.ru Иностранные танки на «Армейских играх»

Пройдут соревнования с 1 по 10 августа. Сейчас ведется подготовка полигона к соревнованиям.

«Сегодня мы строим и восстанавливаем на полигоне препятствия, которые младшие командиры и водители должны уметь преодолевать на тяжелой автобронетанковой технике — это «заболоченный участок», «участок с ямами и камнями», «песчаный участок», оборудуем препятствия «стерня», «пахота», «колея». Кроме того, строим объекты, которые улучшат быт солдат — дополнительный пункт приема пищи, и объекты, направленные на защиту природы — очистные сооружения», — рассказал начальник Воронежского филиала Главного управления Борис Птицын. Как добавил представитель управления, также на полигоне будут установлены трибуны — на 600 зрительских мест.

Как сообщили в управлении пресс-службы и информации Минобороны, помимо представителей России, участие в конкурсе подтвердили команды от вооруженных сил Арабской Республики Египет, Республики Казахстан, Республики Венесуэла, Китайской Народной Республики также в период проведения Конкурса спланировано присутствие наблюдатели от вооруженных сил Республики Индия, Исламской Республики Пакистан.

К настоящему моменту для участия в них определен состав сборной. Всего за право участвовать в конкурсе на звание лучшего мастера автобронетанковой техники боролись более девяти тысяч водителей. По результатам проведенных соревнований отобраны лучшие из них

Программой проведения международного конкурса никаких особенностей по сравнению с всеармейскими соревнованиями не предусмотрено, за исключением того что иностранным командам предоставлена возможность при их желании выступать на автомобильной технике принятой на вооружение вооруженных сил соей страны. Отличительной особенностью проведения конкурса в 2016 году стало включение этапа — «Командная эстафета», в которой участвует команда в составе трех водителей — водитель легкового автомобиля и два водителя на грузовых автомобилях.