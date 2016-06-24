Париж, 24 июня, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд заявил 24 июня, что решение избирателей страны покинуть Европейский союз является серьезным испытанием для блока, сообщает Reuters.

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«Выбор Великобритании является серьезным испытанием для Европы», — отметил Олланд.

Он, тем не менее, уважает выбор граждан Великобритании, а также подчеркивает, что переговоры о выходе Соединенного Королевства из блока должны быть проведены в кратчайшие сроки.

После выхода из блока Соединенного Королевства ЕС должен уделять основное внимание таким ключевым приоритетам, как безопасности, защите границ и созданию рабочих мест, а также заниматься укреплением еврозоны.