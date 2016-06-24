Лондон, 24 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Премьер министр Великобритании Дэвид Кэмерон, заявивший после того, как стали известны результаты референдума о выходе страны из состава Европейского союза (ЕС), что он в ближайшее время уйдёт в отставку, прибыл к королеве Елизавете II на аудиенцию, сообщает Reuters.

Foreign and Commonwealth Office Королева Великобритании Елизавета II

Переговоры между королевой и главой правительства проходят в Букингемском дворце.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 июня, Кэмерон в своей резиденции на Даунинг-стрит заявил, что стране, решившей выйти из ЕС, потребуется новое руководство. Глава британского правительства подчеркнул, что к воле народа необходимо относиться с уважением.

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Напомним, что референдум по выходу Великобритании из ЕС состоялся накануне. Сегодня, 24 июня, подсчитаны голоса: большинство британцев приняли решение о Brexit.

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