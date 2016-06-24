Киев, 24 июня, 2016, 14:03 — ИА Регнум. На Украине большая часть экспертов и политиков резко негативно восприняли результаты референдума в Великобритании. За последние три месяца это уже второй референдум, который не только ставит крест на евроинтеграционных устремлениях граждан страны и официального Киева, но к тому же делает их абсурдными. Какой смысл идти в союз пусть даже и развитых стран Запада, если он разваливается на глазах? Напомним, в апреле на консультативном референдуме жители Нидерландов проголосовали против ассоциации Украины и Евросоюза.

Василий Перов. Плач Ярославны (фрагмент). 1881

Так, президент Украины Петр Порошенко в первую очередь выразил опасения относительного того, что выход Великобритании из ЕС сделает невозможным дальнейшее продолжение санкций в отношении России, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Жаль, но «нам свое делать». Верю, что, несмотря на результат референдума, Великобритания остается в Объединенной Европе и будет защищать общие европейские ценности. Считаю, что сегодня срочный вызов для Европейского Союза — найти путь к сердцам евроскептиков, чтобы не дать ни одного шанса оппонентам европейского интеграционного проекта и их щедрым спонсорам», — призвал Порошенко.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что несмотря на результаты референдума, Великобритания останется важным другом и партнером Украины. «Великобритания остается нашим важным другом и партнером. Эти отношения основываются на совместном понимании базовых принципов и ценностей. Сейчас Европа в целом должна преодолеть значительные современные и будущие вызовы. В этом вижу важную роль Украины», — считает глава украинской дипломатии.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал итоги референдума «не наилучшим днем для объединенной Европы».

«Я верю в то, что ЕС сохранит свое единство за счет единства европейских народов. Глубоко убежден, что европейские ценности, которые объединяют страны Европы, намного выше, чем любые локальные интересы. Убежден, что ситуация разрешится», — отметил Гройсман.

При этом он признал, что сегодня украинцы платят высокую цену за свой европейский выбор.

«Мы с вами выстрадали наш европейский выбор, платим за него очень высокую цену и наши воины защищают восточные границы ЕС. Поэтому глубоко верю, что именно эти ценности и далее будут нас объединять, и Украина дальше будет бороться за единую сильную Европу», — полагает Гройсман.

На фоне укрепления курса доллара и падения цен на нефть НБУ попытался успокоить опасения украинцев относительно дальнейшего обвала курса гривны. «Это (референдум) никак не повлияет (на курс гривны). Это раздутая тема и не имеет основы. Уходит ли Великобритания или нет, в любом случае, полный выход будет продолжаться в течение семи лет. Надо будет переподписать соглашение 20 стран ЕС, 40 стран Ассоциации ЕС и 120 стран Всемирной торговой организации», — рассказал замглавы Национального банка Олег Чурий.

Менее оптимистична в своих оценках результатов референдума первый заместитель главы украинского парламента Ирины Геращенко. Она считает, что выход Британии из ЕС приведет к негативным последствиям для Украины, в частности в вопросе предоставления безвизового режима.

«Последствия британского референдума будут иметь негативные перспективы и для Украины. ЕС трудно проходит испытания миграционным кризисом, Европу накрыло цунами евроскептицизма, там растет поддержка радикальных и популистских партий. Может ли это отсрочить безвизовый режим? Да, к сожалению», — констатирует Геращенко.

По ее словам, «серьезные внутренние проблемы убивают рейтинги всех нынешних лидеров ЕС», заставляют сосредоточиться на ситуации внутри Евросоюза, закрыв глаза на все, что происходит за пределами.

«Ослабленная и разделенная Европа, расколота на скептиков и оптимистов, Европа, которая боится своего завтрашнего дня — золотая мечта Кремля. Какими бы ни были для ЕС последствия британского референдума — для Украины это не повод опускать руки… Поэтому идем дальше. Требуем от ЕС выполнить обязательства по безвизовому режиму, ожидаем пролонгации санкций против РФ, боремся за нашу евроатлантическую перспективу. Потому что другого вектора для Украины просто не существует, несмотря на все», — добавила Геращенко.

Важность британского референдума для Украины отмечает и народный депутат Рады, член фракции «Народный фронт» Виктор Еленский. Он призвал Киев изменить свою внешнюю политику в сторону большей «независимости» и повышения обороноспособности.

«Нам надо думать не об изменении позиции Лондона или Евросоюза в случае выхода Британии, а о том, чтобы наша собственная внешняя политика была независимой, четкой и понятной. Прежде всего, чтобы Украина все больше усиливала свою обороноспособность», — считает Еленский.

При этом он допустил, что после выхода из ЕС Соединенное Королевство может усилить давление на Россию.

«Каждый из вариантов создаст новые угрозы и возможности, которые не гарантированы, и не изменят стратегическое положение Украины. Выход последовательного друга Украины из коллективных органов ЕС — это плохо, но этот выход может побудить друга к более решительным действиям против Москвы. При этом Британия останется в НАТО и ее роль там вырастет… Напоминаю: экономические санкции против Кремля де-факто поддержаны даже Китаем», — подытожил Еленский.

«Это землетрясение, последствия которого ЕС будет разгребать долго. Что для Украины? Если кратко — абсолютно ничего хорошего», — анализирует депутат Владимир Арьев, являющийся представителем Украины в ПАСЕ.

«Евросоюз закроется от любых внешних раздражителей и будет ликвидировать внутренние, чтобы не пошла цепная реакция. Поэтому, санкции против РФ, очень вполне возможно начнут постепенно снимать с 2017, а безвизовый для нас, Грузии и Турции отложится на неопределенное время. Все будет объясняться нанесенным ударом, который на самом деле является тектоническим. Нам в этих условиях надо научиться объединяться для защиты от врага, который активизируется на всех направлениях. Без единства, которого не хватило ЕС, мы не выстоим. А должны. Ради тех, кто заплатил жизнью за Независимость», — заявляет Арьев.

Одно из практических последствий — британский референдум однозначно усложнит и без того не сильно прогрессирующее создание общего авиационного пространства между Украиной и ЕС, что уже подтвердил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Соединенном Королевстве прошел референдум о выходе из состава ЕС. Согласно результатам голосования, большая часть британцев поддержали выход станы из состава ЕС — более 17 млн человек. По данным СМИ, явка составила 72,16%. 51,9% проголосовали за выход из ЕС, 48,1% — высказались за сохранение членства в ЕС.