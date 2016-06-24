Магас, 24 июня, 2016, 14:01 — ИА Регнум. К строительным работам в Ингушетии должно быть привлечено как можно больше местных специалистов. Число рабочих-мигрантов на стройплощадках республики необходимо снизить. Как сообщили ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе главы региона, такое поручение дал руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с участниками постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Надо, Федя, надо!

Свою позицию ингушский лидер объяснил тем, что в то время, как работодатели привлекают дешевую рабочую силу преимущественно из Средней Азии, свои специалисты остаются без работы. Как считает Евкуров, строительные компании должны отдавать предпочтение жителям республики, а мигранты могут стать лишь дополнительным ресурсом.

«В республике в достаточном количестве имеются хорошие каменщики, маляры, штукатуры. Рабочих рук хватает. Думаю, что нет необходимости привлекать мигрантов для выполнения работ, не требующих высокой квалификации и специальных знаний. Я не против привлечения рабочих-мигрантов, но они должны быть узкими специалистами в определенных областях. Но почему-то вы не видите эту проблему, не принимаете соответствующих мер», — обратился к присутствующим глава Ингушетии.

По поручению Юнус-Бека Евкурова соответствующими ведомствами в ближайшее время будет проработан комплекс мер по сокращению количества иностранных рабочих, занятых на стройках региона.

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Напомним, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров неоднократно в течение последних лет обращал внимание лиц, ответственных за процессы миграции в регионе, на недостатки в этой сфере и на необходимость наведения порядка. Так, в 2014 году, обращаясь к руководителю управления ФМС по РИ Магомеду Батаеву, он сказал: «Перестаньте заигрывать с нелегалами. Каждый день тщательно проверяйте рынки и строительные объекты, выявляйте незаконных мигрантов, которые несут с собой целый клубок проблем: преступления, болезни, отнимают работу у местного населения».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале текущего года в Ингушетии был перекрыт канал незаконной миграции из Азербайджана. Граждане этой республики, незаконно пребывающие на территории России, были выявлены в Малгобекском районе Ингушетии. В сельском поселении Нижние Ачалуки на строительном объекте были обнаружены 26 иностранных граждан. Только у двух иностранцев были патенты, остальные 24 человека были доставлены в Магасский районный суд для принятия решения о их выдворении за пределы Российской Федерации.