Пермь, 24 июня, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В Пермском крае за первые пять месяцев 2016 года из-за временного ограничения права выезда за пределы РФ не смогли пересечь границу 23,5 тысячи жителей Прикамья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого Управления судебных приставов.

Daniel Naupold Зал ожидания в аэропорте

В ведомстве такое ограничение считают одним из самых эффективных рычагов воздействия на должников.

В качестве примера корреспонденту ИА REGNUM привели случай, когда пермяк, который по решению суда должен был выплатить около 500 тысяч рублей, был по постановлению судебного пристава-исполнителя лишен права выезда из страны. Явившись на приём, гражданин обратился с просьбой к судебному приставу-исполнителю о снятии ограничения на выезд из РФ. Ему разъяснили, что вынесенное постановление отменят после оплаты задолженности в полном объеме. К концу рабочего дня должник вновь наведался в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району Перми и заплатил всю сумму задолженности.

Отметим, что отсутствие без уважительных причин добровольного погашения долга дает право судебному приставу вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации по статье 67 закона «Об исполнительном производстве».

Подчеркнем, что это не единственная ограничительная мера, которую активно используют судебные приставы в отношении должников в Пермском крае. По данным ведомства, с момента наделения судебных приставов новыми полномочиями временно ограничены в пользовании специальным правом управления транспортными средствами 467 пермяков, задолжавших в общей сложности более 103 млн рублей. В результате применения данной меры судебным приставам удалось перечислить взыскателям более 5 млн рублей.