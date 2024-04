Чикаго, США, 24 июня, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Полиция американского города Чикаго (штат Иллинойс) разыскивает известную певицу Шинейд О'Коннор, которая в телефонном разговоре с родственниками рассказала о своих суицидальных мыслях, сообщает телеканал NBC.

picstopin.com Шинейд О'Коннор

По информации телеканала, в полицию Чикаго поступила ориентировка от правоохранителей Ирландии, получившие сообщение от родственников певицы о том, что Шинейд О'Коннор находится в депрессии и раздумывает о самоубийстве.

В мае этого года 49-летняя О'Коннор уже обьявлялась в розыск после того, как не вернулась с велосипедной прогулки. Тогда певица разместила на своей странице в Facebook бессвязное сообщение о своих многолетних страданиях от некой эмоциональной травмы. Женщину в результате поисков обнаружили в одном из городских отелей.

В ноябре 2015 года певица через соцсети сообщила о принятой ею чрезмерной дозе медикаментов, находясь в номере гостиницы в Ирландии. Певица была тогда доставлена в больницу.

Ирландская певица Шинейд О'Коннор родилась в Дублине в 1966 году. Ее первый диск The Lion and The Cobra в 1987 году был признан одним из лучших произведений года, а второй альбом I Do Not Want What I Haven’t Got, вышедший в 1990 году, прославил ирландскую певицу на весь мир. В 2003 году Шинейд О'Коннор заявила о завершении музыкальной карьеры.