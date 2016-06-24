Москва, 24 июня, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Паритет по доллару и евро, вероятно, так и останется заманчивой, но не сбывшейся мечтой многих спекулянтов валютного рынка, считает вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 24 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро и доллар

«По крайней мере, не в этом году. В более отдаленной перспективе это вполне реально. Все из-за того, что Евросоюз будет проходить новую проверку на прочность. Если Grexit удалось избежать, то Brexit так и останется несбывшимся риском только в том, случае если власти страны не станут соглашаться с народом. А ударят по основам демократии и не признают итоги состоявшегося плебисцита. Премьер Кэмерон ушел в отставку, а его сменщик, если на это решится, то подпишет себе политический приговор. То есть фактически Brexit можно признать состоявшимся. Теперь может быть Spexit и Frexit — подобные «сепаратистские» взгляды сильны в Испании и во Франции, успех референдума может придать уверенность их выразителям. Но это не сейчас, а потом», — отметил Вернер.

Сейчас, по его словам, в фокусе окажется политика ФРС, которая постепенно модифицируется от четырех повышений ставок в этом году до двух, а теперь после Brexit возможно не увидим ни одного! «Это удар по репутации ФРС, это разочарование тех, кто ставил на доллар после завершения QE и переходу к нормализации монетарной политики. Подобные метаморфозы могут произойти уже на июльском заседании 26−27 июля. Это будет способствовать продажам доллара против всех валют, что не позволит котировкам EUR/USD на горизонте до конца года выйти вниз из коридора 1,05−1,16», — добавил аналитик.

Эксперт-аналитик MFX Broker Антон Краско, в свою очередь, заявил ИА REGNUM, что теоретически паритет возможен: в конце концов, евро торгуется всего на 9−11 центов выше паритета. Условия для него тоже могут создаться, полагает он: «Например, если выход Великобритании из ЕС вызовет в следующем году рецессию в еврозоне, ЕЦБ в связи с этим пойдет на дополнительное смягчение ДКП, а ФРС США, несмотря ни на что, продолжит повышать ставки».

Но пытаться прогнозировать такие вещи сейчас очень сложно, подчеркнул эксперт, поскольку ситуация вокруг Великобритании вносит очень большую неопределенность, так что это, скорее, попытка попасть пальцем в небо.

Вопреки мнению большинства экспертов и результатам последних опросов общественного мнения, британцы проголосовали за Brexit. Окончательные результаты подсчета голосов свидетельствуют, что за выход страны из ЕС проголосовало 51,9% британцев. На рынках тут же последовала соответствующая реакция: защитные активы вверх, рисковые — вниз.

Еще ночью, по мере поступления предварительных результатов голосования, на валютном рынке наблюдался резкий рост доллара США практически ко всем остальным мировым валютам. Так, валютная пара EUR/USD рухнула с полуночи к 6 утра с 1,1420 до 1,0910, обновив минимумы с начала марта. Однако быстро отыграв успех британских евроскептиков, она начала восстанавливаться, и к полудня торговалась уже вблизи уровня 1,1120.

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб допускает, что весь негатив от референдума европейской валютой уже отыгран сегодняшней ночью, и дальнейшего снижения пары евро/доллар в сторону паритета в ближайшее время ждать не стоит. Более того, по его мнению, риски, связанные с Brexit, могут привести к замедлению мировой экономики. «Это, в свою очередь, может заставить США взять еще более медленный темп в будущем повышении процентных ставок, что помешает сильному укреплению доллара к другим валютам, включая евро», — добавил аналитик.