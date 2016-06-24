Севастополь, 24 июня, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Единовременные денежные выплаты будут предоставлены семьям военнослужащих, уволенных с военной службы до 1 января 2015 года. Законопроект утвержден 23 июня на заседании правительства Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Постановлением предусмотрены два варианта поддержки этой категории севастопольцев — предоставление жилых помещений либо единовременной денежной выплаты на приобретение жилья», — сказал врио директора департамента архитектуры и градостроительства Андрей Попов.

Сумма выплаты исчисляется исходя из средней стоимости квадратного метра, которую определяет Минстрой РФ по субъекту, а также количества членов семьи. «В частности, семья из трех человек претендует на субсидию около 500 тыс. рублей, которую может использовать для покупки или строительства жилья», — пояснил Попов.

Он уточнил, что на выплату субсидий выделено около 50 млн рублей. В 2016 году данную меру поддержки предоставят 88 семьям.

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