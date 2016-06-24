Симферополь, 24 июня, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Выход Великобритании из Евросоюза — это только начало его распада, уверен глава Крыма Сергей Аксёнов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Не сомневаюсь, что Евросоюз распадается, поскольку лидирующие страны поддерживают только свои интересы, укрепляют лишь свои позиции, забывая обо всех остальных, — написал Аксёнов. — Греция — яркий пример безразличия Евросоюза к своим членам. Тенденции, связанные с разрушением ЕС, будут продолжаться и дальше».

По мнению главы Крыма, выбор жителей Великобритании — это показатель отношения к руководителям Европейского союза и той политики, которую он проводит. «Если даже Великобритания выходит из Союза, со своим консервативным населением, чувствительно относящимся к подобным изменениям, то можно лишь представить, что сейчас чувствуют жители других стран ЕС», — заявил Сергей Аксёнов.

Также он подчеркнул, что большая часть населения западных стран «не поддерживает санкции против Российской Федерации и действия своих властей».

Как сообщало ИА REGNUM, 51,9% британцев проголосовали на референдуме за выход своей страны из состава Евросоюза. Всего за выход из ЕС проголосовало 17,41 млн граждан Великобритании.

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