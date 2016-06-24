Москва, 24 июня, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Брат Игоря Пушкарёва — арестованного мэра Владивостока — генеральный директор компании «Востокцемент» Андрей Пушкарёв задержан Управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России. Пушкарёву предъявлено обвинение в коммерческом подкупе, который был совершён группой лиц по предварительному сговору. Информацию подтвердил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, сообщили в пресс-службе СК РФ.

revda-info.ru Задержание

Пушкарёв задержан как фигурант уголовного дела, ранее возбуждённого в отношении главы мэра Владивостока, а также — директора предприятия МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Андрей Пушкарёв обвиняется в преступлении, которое предусмотрено частью 4 статьи. 204 УК РФ.

«По версии следствия, именно Андрей Пушкарев, будучи генеральным директором компании ООО «Востокцемент», в 2012—2014 годах передавал Андрею Лушникову денежные средства в качестве коммерческого подкупа», — сообщил Маркин.

Маркин отметил, что действия Лушникова совершались в интересах «Востокцемента» и шли вразрез с интересами «Дорог Владивостока». Глава МУПВ сделал так, что строительные материалы для муниципальных контрактов по ремонту владивостокских дорог были приобретены именно у организаций, входящих в компанию Пушкарёва («Востокцемент»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 июня, стало известно, что Андрей Пушкарёв задержан во Владивостоке как фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

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