Ставрополь, 24 июня, 2016, 13:35 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае произошел рост цен на лекарственные препараты в пределах 2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минздраве.

Замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая утверждает, что ситуация с ценами на лекарства в крае стабилизировалась. Рост цен на препараты, цены на которые не регулируются государством, отмечается в пределах 1−2%.

Более 600 жителей края имеют право на льготное получение препаратов.

Всего в аптечной сети региона представлены более 12 тысяч торговых наименований препаратов жизненно необходимых лекарств, на которые ведется госрегулирование цен и около 4,5 тысяч средств, которые не являются жизненно необходимыми.

Всего в регионе действует около 1100 розничных аптек, из них 24% — государственные.