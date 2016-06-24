Казань, 24 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести после ДТП в Елабужском районе Татарии, произошедшего на 1027 км трассы М-7, сообщает 24 июня пресс-служба Минздрава республики.

Sergey Chervonenko Бензовоз

Авария произошла в 11:50, когда бензовоз, двигавшийся по трассе на большой скорости, въехал в два автомобиля дорожных рабочих, которые занимались нанесением разметки на асфальт. От удара одна из «Газелей» загорелась, уточняют «Челнинские известия».

Свидетелем происшествия оказалась бригада медиков, которая немедленно приступила к оказанию помощи пострадавшим. Всего на месте ДТП работали две бригады «скорой», врачебная и фельдшерская.

Пострадавшие находятся в центральной районной больнице Елабуги, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, три человека доставлены в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия уточняются.