Богота, 24 июня, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Сегодня, 24 июня, стало известно о том, что колумбийская государственная нефтяная госкорпорация Ecopetrol выставила на аукцион 20 нефтяных и газовых блоков. В торгах будут принимать участие более 130 компаний из 21 стран мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Ecopetrol.

Roy Luck Добыча нефти

Решение о продаже колумбийские власти приняли в рамках плана по снижению расходов на фоне падения цен на «черное золото». Таким образом местная компания, продавая свои активы, надеется найти деньги для выполнения инвестиционного плана, который в 2016 году снизился на $1,8 млрд. Поэтому уже к 30 сентября планируется продать все выставленные на аукцион блоки. В Ecopetrol рассчитывают, что маленькие и средние нефтяные компании заинтересуются месторождения, кроме прочего, еще и тем, что блоки находятся вблизи инфраструктурных объектов.

Более того, в 2016 году Колумбия намерена привлечь новые инвестиции, продавая на аукционах участки, содержащие нетрадиционные углеводороды. Богота рассчитывает, что минимальные вложения составят $500 млн. Заинтересованность таким предложением уже высказали ряд иностранных компаний. Например, англо-голландская Royal Dutch Shell, американские Exxon Mobil и Chevron. Таким образом, до завершения текущего года Колумбия хочет довести добычу на месторождениях нетрадиционных углеводородов до одного миллиона баррелей в сутки.

На нефтяные и газовые проводы не раз совершали атаки колумбийские повстанцы, выступающие против присутствия зарубежных компаний в нефтяном секторе страны. Очередной инцидент произошел в конце мая этого года, когда партизаны из Армии национального освобождения Колумбии (ELN) подорвали нефтепровод, который находится в распоряжении государственной корпорации Ecopetrol. Это случилось на территории департамента Араука, находящийся в северо-восточной части Колумбии. В результаты взрыва произошел разлив продуктов переработки нефти в реку Бохаба. Течение этой реки идет в сторону границ с Венесуэлой, с которой у Колумбии сейчас весьма сложные отношения. Компания Ecopetrol была вынуждена в экстренном порядке остановить поставки по трубопроводу.

В то же время повстанцы регулярно совершают подрывы нефтепроводов и нападают на нефтяные объекты не только в Колумбии, но и в Ливии и Нигерии. Как ранее писало Bloomberg со ссылкой на своих экспертов, подобные атаки бойцов способствуют снижения производства «черного золота», что, в свою очередь, приводит к увеличению цены нефти.

ИА REGNUM напоминает, что в Колумбии с 1964 года идёт гражданская война, целые регионы контролируются повстанцами из FARC-EP. Жертвами конфликта стали 200 тысяч человек и несколько миллионов лишились крова. В 2001 году Госдепартамент США внёс FARC в список террористических организаций, Евросоюз позже принял аналогичное решение. Куба и Венесуэла настаивают на том, что эта организация является партизанской и действует на основе боливарианских идей. Однако, по мнению колумбийских экспертов, прикрываясь революционными идеями, многие люди из FARC занимаются грабежом и насилием. Практически в каждой колумбийской семье есть убитые и пострадавшие от действий членов FARC.

23 июня в Гаване состоялась церемония подписания мирного соглашения между правительством Колумбии и руководством FARC-EP/ Урегулирование конфликта было достигнуто благодаря поддержке ООН и Кубы. Также до октября в Колумбии пройдет референдум, на котором граждане страны оценят условия мирных договоренностей.

Однако другое повстанческое движение — Армия национального освобождения Колумбии сделала лишь первый шаг к процессу переговоров о мире. В марте 2016 года делегация Армии национального освобождения Колумбии провела встречу при посредничестве Венесуэлы с властями в Колумбии. Этому предшествовали три года и девять месяцев предварительных контактов. Странами-гарантами переговорного процесса выступили Венесуэла и Куба. При участии Эквадор и Чили, сообщала Prensa Latina.