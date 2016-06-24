В России создается компенсационный фонд помощи дольщиков
Москва, 24 июня, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Государственный компенсационный фонд для достройки проблемных домов может заработать с 1 января 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, соответствующий закон приняла Госдума. Фонд будет аккумулировать отчисления застройщиков для того, чтобы в последующем использовать их для финансирования завершения строительства домов, если первоначальный застройщик окажется несостоятельным.
Закон устанавливает для застройщика требования по минимальному размеру собственного капитала, который должен быть не менее 5% от общей стоимости строящейся площади (вычисляется с учетом средней цены одного квадратного метра на территории данного региона) либо не менее 1 млрд рублей.
Также у застройщика должны отсутствовать неисполненные предписания об устранении нарушений применительно к собственному капиталу.
Расширяются подлежащий публичному раскрытию перечень информации о застройщике и реализуемом стройпроекте. На сайте компании должны публиковаться информация об аудиторской проверке и заключение экспертизы проектной документации в отношении каждого строящегося здания, а также разрешения на ввод в эксплуатацию ранее сданных объектов со всеми сопутствующими документами, а главное, сведения о бенефициарных владельцах и информация о выбранных застройщиком способах обеспечения своих обязательств.
Изменения затрагивают и механизмы банковского проектного финансирования строительства многоквартирных домов. Предусматривается один из возможных способов обеспечения прав граждан в виде открытия счетов-эскроу в банках, которые предоставляют застройщику целевые кредиты. Деньги на таких счетах будут заморожены до завершения строительства.