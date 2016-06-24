Москва, 24 июня, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Государственный компенсационный фонд для достройки проблемных домов может заработать с 1 января 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, соответствующий закон приняла Госдума. Фонд будет аккумулировать отчисления застройщиков для того, чтобы в последующем использовать их для финансирования завершения строительства домов, если первоначальный застройщик окажется несостоятельным.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Закон устанавливает для застройщика требования по минимальному размеру собственного капитала, который должен быть не менее 5% от общей стоимости строящейся площади (вычисляется с учетом средней цены одного квадратного метра на территории данного региона) либо не менее 1 млрд рублей.

Также у застройщика должны отсутствовать неисполненные предписания об устранении нарушений применительно к собственному капиталу.

Расширяются подлежащий публичному раскрытию перечень информации о застройщике и реализуемом стройпроекте. На сайте компании должны публиковаться информация об аудиторской проверке и заключение экспертизы проектной документации в отношении каждого строящегося здания, а также разрешения на ввод в эксплуатацию ранее сданных объектов со всеми сопутствующими документами, а главное, сведения о бенефициарных владельцах и информация о выбранных застройщиком способах обеспечения своих обязательств.

Изменения затрагивают и механизмы банковского проектного финансирования строительства многоквартирных домов. Предусматривается один из возможных способов обеспечения прав граждан в виде открытия счетов-эскроу в банках, которые предоставляют застройщику целевые кредиты. Деньги на таких счетах будут заморожены до завершения строительства.