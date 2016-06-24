Ставрополь, 24 июня, 2016, 13:25 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае в 2015—2016 годах открыты аптечные пункты в 46 отдаленных населенных пунктах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минздраве.

Это отдаленные территории, в которых проживает от ста до 500 человек. Ранее там вообще не было аптек.

Ставрополье вошло в десятку регионов России, в которых сохранена сеть государственных аптечных организаций. 80% из них находится в сельской местности.

Всего в регионе действует около 1100 розничных аптек, из них 24% — государственные.