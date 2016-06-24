Пермь, 24 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Полученный медицинскими учреждениями Пермского края циркуляр, в котором говорится, что «на одном терапевтическом участке не должно быть превышения рекомендованных МЗ РФ показателей, а именно — не более одного умершего и не более 11 вызовов СМП в неделю», в краевом министерстве здравоохранения назвали технической ошибкой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевой медицинском информационно-аналитическом центре (МИАЦ).

Энрике Симоне. Вскрытие. 1890

В ведомстве сообщили, что исполнитель, который разослал такое информационное сообщение, указав, что «на одном терапевтическом участке не должно быть превышения рекомендованных Минздравом РФ показателей», допустил техническую ошибку. По результатам служебного расследования, проведенного в МИАЦ, он привлечен к дисциплинарной ответственности.

Отметим, что министерство здравоохранения РФ разработало и рекомендовало всем субъектам РФ вести анализ работы каждого терапевтического участка (количество принятых пациентов, выездов скорой медицинской помощи и т.д.). Эти сведения еженедельно от медицинских организаций Прикамья получает МИАЦ и направляет в Минздрав России. «Такая аналитическая работа необходима для того, чтобы повысить качество оказания медицинской помощи, тем самым продлить жизнь нашим пациентам», — сообщили в МИАЦ.

Однако, по мнению ряда местных СМИ, речь идет не об анализе статистических данных, а об упорном желании регионального Минздрава добиться нужных показателей любым путем.