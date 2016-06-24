Калуга, 24 июня, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Увеличение цен на творог — свыше 1%, масло сливочное — около 1,5%, картофель — на 7,5%, лук репчатый — на 7,5% наблюдается в период с 15 по 22 июня в калужских магазинах федеральных сетей, сообщает 24 июня корреспондент ИА REGNUM по материалам совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Миска с картошкой. 1885

Одновременно в сетевых магазинах снизились цены на сметану — около 1,5%, капусту свежую — на 7,6%, огурцы — на 7,3% и перец сладкий — около 1,5%. В других форматах торговли отмечаются сходные ценовые изменения. Стабильный уровень цен отмечен на рынках.

В Калуге среди отдельных областных центров регионов ЦФО минимальные цены наблюдаются на сыры, маргарин, яйцо куриное, печенье, сахар-песок, крупу гречневую-ядрицу и помидоры.