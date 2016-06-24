Нальчик, 24 июня, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Жителям столицы Кабардино-Балкарии, чьи квартиры повреждены в ходе контртеррористических операций, выплатят компенсации. Решение о выделении денежных средств для оказания финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества и для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ приняло правительство республики.

Vsevolod Knyazev Тысячные купюры

Как рассказал заместитель руководителя главного управления МЧС России по КБР Заур Кармоков, общая сумма выделенных средств составит более 3,119 млн рублей. Так, согласно постановлению правительства КБР от 30 апреля 2016 года, выделено 376,3 тыс. рублей гражданам, проживающим на улице 2-й Таманской дивизии. Еще более 1,803 млн рублей получат граждане, проживающие в домах №190 по улице Кабардинской и №22 по улице Тарчокова.

Ранее распоряжением правительства КБР от 30 июня 2015 года была выделена сумма в размере 939,5 тыс. рублей для жителей домов, расположенных на улице Ашурова, на возмещение вреда, причиненного при пресечении правомерными действиями теракта в городе Нальчике.

Финансовую помощь в размере 100 тыс. рублей в связи с полной утратой имущества получит одна гражданка, компенсацию по 50 тыс. рублей за частично утраченное имущество — 25 человек. На ремонт квартир, фасадов, подъездов направляется более 1,769 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Кабардино-Балкарии уничтожены 39 боевиков и их пособников, в том числе 14 находившихся в розыске. В настоящее время в розыске находятся 35 членов бандподполья, действующих на территории республики. Численность пособников боевиков, по данным СКР по региону, составляет около 300 человек.

«Всего с 2010 года ликвидированы 343 участника НВФ, погибли 104 и получили ранения 207 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Также погибли шестеро и были ранены еще пятеро гражданских лиц», — заявил руководитель следственного управления СКР по КБР Валерий Устов.