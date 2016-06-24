Париж, 24 июня, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Лидер французской правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен поприветствовала 24 июня результаты референдума о членстве Великобритании в составе ЕС, сообщает RTL.

AG Gymnasium Melle Марин Ле Пен

«Победа свободы! Как я требую уже несколько лет, нужно провести такой же референдум во Франции и других странах Евросоюза», — написала она.

На этот Ле Пен, одна из сторонников лагеря евроскептиков, не остановилась и сменила фотографию в микроблоге Twitter на новую, на которой красуется британский флаг.

В свою очередь, власти Франции отреагировали на победу сторонников выхода Великобритании из ЕС с меньшим ажиотажем. Так, президент Франция Франсуа Олланд объявил о проведении экстренного заседания Совета Министров, которое пройдет в 16 часов по местному времени.