Париж, 24 июня, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Польский полузащитник «Севильи» Гжегож Крыховяк может перейти в «ПСЖ», сообщает France Football.

eurosport.com Гжегож Крыховяк

На приобретении польского футболиста настаивает Унаи Эмери, который вскоре возглавит тренерский штаб парижан. Напомним, Эмери знаком с Крыховяком по работе в «Севилье».

Действующие чемпионы Франции готовы выплатить за 26-летнего хавбека сборной Польши €45 млн. Если сделка состоится, Гжегож Крыховяк станет самым дорогим футболистом в истории Польши.

В прошедшем сезоне Крыховяк выступал за «Севилью» в 42 матчах всех турниров, забил один гол и сделал пять голевых передач.