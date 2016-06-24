Москва, 24 июня, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Почти 1,5 млрд рублей выделено на сооружение внеуличных пешеходных переходов в 2016—2017 годах из бюджета Москвы, заявил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев. Как пояснили в пресс-службе Стройкомплекса, в ближайшее время в городе откроют три новых перехода.

ИА REGNUM Подземный переход

«Эти средства будут направлены на строительство 25 пешеходных переходов — как новых, так и тех, которые должны быть завершены в этом году», — уточнил Бочкарев.

Он отметил, что скоро будут закончены работы на трех подземных переходах: в районе МГУ им. Ломоносова, на пересечении улицы Мусы Джалиля с Ореховым проездом и через Коломенский проезд в районе дома 16.

Также продолжится строительство подземного пешеходного перехода через Лианозовский проезд в районе железнодорожной платформы «Лианозово». На объекте уже определена новая подрядная организация. Вскоре начнутся работы по сооружению подземного перехода через пути Октябрьского направления железной дороги в районе Марфино к станции метро «Фонвизинская».

Особое внимание обещают уделить программе по созданию безбарьерной среды, отметил Бочкарев. Всего с 2011 года в Москве построили 140 внеуличных переходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 год в Москве запланирован капитальный ремонт 36 капитальных объектов, 30 из которых составляют подземные переходы. В ходе капитального ремонта планируется восстановить несущие способности основных конструкций сооружений и повысить безопасность переходов для жителей.