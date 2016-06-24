Пекин, 24 июня, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Британские специалисты по охране исторических памятников, приглашенные китайской стороной для изучения состояния Великой китайской стены, пришли к неутешительному выводу — уникальный памятник архитектуры может исчезнуть к 2020 г.

liupengda Великая Китайская стена

Более половины стены частично обрушились и требуют немедленного ремонта. При более подробном исследовании архитектурного памятника, специалисты пришли к выводу, что ремонт необходим для 89,5% протяженности Великой китайской стены, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщили чиновники Комиссии по сохранению культурного достояния КНР, в настоящий момент многие участки стенки полностью закрыты для туристов, так как нахождение там людей опасно для жизни из-за угрозы обрушения конструкции.

«Главная проблема в сохранении Великой китайской стены заключается в том, что она числится на балансе сразу нескольких организаций и регионов, в конечном итоге никто из них не уделяет ремонту памятника должного внимания», — сообщил журналистам представитель Комиссии по сохранению культурного достояния КНР Чжу Ванцзи.