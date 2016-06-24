Симферополь, 24 июня, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Прокурор Крыма Наталья Поклонская не получала от властей Украины повестку с требованием явиться на допрос в ГПУ (Генпрокуратура Украины). Об этом она сама рассказала РИА Новости.

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

«Ни по месту жительства, ни по месту работы — они (власти Украины) прекрасно знают, где я работаю — ни повесток, ни подозрений, ни обвинений не было, — сказала прокурор. — Они только все говорят впустую».

При этом Поклонская добавила, что не может явиться на допрос в Киев, так как ранее была внесена в «черный список» иностранных граждан.

«Получается совершенно непонятная ситуация, — отмечает она. — ГПУ требует, чтобы я приехала для дачи показаний, при этом указом президента Украины я внесена в список лиц, которым запрещен въезд в Украину как иностранной гражданке, как гражданке РФ».

23 июня правительственная украинская газета «Урядовий кур'єр» сообщила, что глава Республики Крым Сергей Аксёнов и генпрокурор региона Наталья Поклонская вызваны на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Украинская прокуратура обвиняет Аксёнова и Поклонскую в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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