Пекин, 24 июня, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Врачи Детской больницы при Медицинском институте Чунцина успешно прооперировали трехмесячного ребенка, часть сердца которого находилась за пределами грудной клетки.

Илья Репин. Хирург Е.В.Павлов в операционном зале

Редкое заболевание, известное во всем мире как Пенталогия Кантрелла, встречается 1 раз на 1 млн. Страшная болезнь была обнаружена еще до рождения малыша, однако родители не стали от него отказываться, пишет «Наньцзао жибао».

Главный кардиохирург больницы У Чунь сумел правильно поместить сердце младенца в грудной клетке, после чего для защиты органа была установлена специальная титановая пластина.

«За последние 10 лет мною были проведены 3 аналогичные операции. В настоящее время все пациенты живы и прекрасно себя чувствуют. Пенталогия Кантрелла является серьезным заболеванием, которое может быть смертельно опасным для ребенка», — заявил У Чунь журналистам.

В настоящее время трехмесячный пациент находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.