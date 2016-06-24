Москва, 24 июня, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Госдума закон, который вводит уголовную ответственность за международный теракт, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня. Вводится уголовная ответственность за публичные призывы к насильственному свержению власти и нападению на посольства.

ИА REGNUM Госдума

Причем международным предлагается признать террористический акт, который произошел за пределами России и в результате которого подверглись опасности жизнь и здоровье граждан России. Это преступление предлагается карать лишением свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненным заключением. Если в результате такого международного теракта погиб человек, то преступник наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо пожизненным лишением свободы.

Одновременно снижается «возрастной порог» для привлечения к ответственности за терроризм — он снижается с 16 лет до 14-и.