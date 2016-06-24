Калининград, 24 июня, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Военный эксперт, генерал-майор запаса Владимир Усманов в интервью ИА REGNUM прокомментировал усиление натовской группировки вокруг Калининградской области.

Генерал Владимир Усманов: «Чтобы решиться на конфликт с Россией, надо быть бессмертным»

ИА REGNUM : Владимир Викторович, крупнейшие учения НАТО у западных границ России наводят на серьёзные размышления. По вашему мнению, решится ли Альянс на силовые шаги по отношению к Калининградской области? В частности, на блокаду — энергетическую, продуктовую — региона?

Подобное развитие событий назову русским словом — подлянка. Последнее время Запад не брезгуют ничем, и стыд у западного истеблишмента потерян окончательно. Взять свежий пример. Глава МИД Германии Штайнмайер написал статью о 75-летней годовщине начала Великой Отечественной войны. Великолепная статья. Если бы его фамилия не стояла под статьёй, то я решил, что это написал наш русский современник-патриот. Но потом мы узнаём, что для Украины Штайнмайер подготовил правленую статью — с критикой присоединения Крыма. Получается, когда надо, то Запад отключает одно и включает другое. Так и по отношению к Калининграду — с одной стороны выступают за соблюдение территориальной целостности государств, с другой репетируют удушение российской территории «Анакондой».

ИА REGNUM : Всё же есть смысл рядовым калининградцам готовиться к худшему — покупать соль и спички?

Я думаю, до такого не дойдёт. В нас, запасающихся продуктами первой необходимости, говорит код предков, переживших войну. Моя тёща так же делала в советские годы, когда приезжала к нам в гости.

ИА REGNUM : Но в Калининграде уже было два блэкаута…

Недавнее совещание Совбеза по Калининграду говорит нам, что руководство страны работает, чтобы избежать изоляции региона. Как военный скажу — тот факт, что в Калининградской области находится Балтийский флот, гарантирует регион от обесточивания. Это вопрос национальной безопасности! В случае подобных угроз ультиматум будет заявлен прямо и в лоб. И озвучены меры, которые Россия предпримет, чтобы защитить миллион своих граждан.

ИА REGNUM : А какие меры?

Для защиты наших граждан и жизнеобеспечения региона можно взять под охрану инфраструктуру, благодаря которой в Калининград поступает электричество.

ИА REGNUM : Но ведь эта инфраструктура находится в стране НАТО.

А мы не собираемся оккупировать натовскую страну. Мы отвечаем на агрессию и предпринимаем меры по спасению российских граждан. И уверен, что даже при всей русофобии поляки и литовцы поймут, что попытки блокировать Калининград являются грехом, за который справедливо последует расплата. Народ, переживший блокаду Ленинграда, очень резко отреагирует на нечто подобное с Калининградом. Ведь дальше просто отступать некуда. И в этом случае, Калининград для нас — это Кёнигсберг. Мы говорим Калининград, а помним как Кёнигсберг, как неприступную крепость, которой мы овладели и никогда не сдадим.

Крым как раз стал показателем того, как от слов Россия переходит к делу. Сюсюкаться не станем.

ИА REGNUM : Но ведь так не далеко до «горячей» фазы.

Зачем нам воевать с Европой? Поймите, в современных условиях нет нужды в гипотетической армейской наступательной операции на западном направлении. Мы не собираемся губить своих солдат. 27 миллионов погибших, а наше интервью проходит 22 июня — многому нас научили. Вот Европа (Усманов рисует на столе кружок), а вот она густо пронизана различными водными артериями. Мы знаем про Европу всё! Где-что находится: мосты, мосточки, реки, узловые объекты. Даже канализационные люки. И в случае начала военных действий, европейские реки могут выйти из берегов так, что протяжённость зеркала воды будет до 800 километров. Нам даже границу переходить не надо. Просто сядем, возьмём бинокли и будем смотреть. Сейчас спутники есть, и бинокли не нужны. Жестоко? А Калининград пытаться блокировать не жестоко?

Против наших «Калибров» нет защиты. Американские ПРО-«МРО» — это для румын и поляков. Для дураков. Да, западные военные кичатся своей силой и решимостью, но, на мой взгляд, это делают, чтобы денег побольше выбить из бюджета, чтобы должности генеральские сохранить, чтобы персонального водителя, наконец, иметь. Но чтобы решиться на конфликт с Россией, надо быть бессмертным.

ИА REGNUM : Самое главное, чтобы Калининград не затопило.

В этом случае Калининград станет Ноевым ковчегом.

Справка ИА REGNUM . Владимир Усманов, 65 лет. Генерал-майор, профессор, кандидат педагогических наук. Родился в селе Мачеха Волгоградской области. Образование — Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. Кирова, военная академия им. Фрунзе. С 1981 по 1983 гг. служил в Афганистане, командуя мотострелковым батальоном. С 1991 по 2006 гг. — военный комиссар Курганской области. В 1982 году награждён орденом Красной Звезды, в 1997 году — орденом «За военные заслуги». В настоящее время полномочный представитель губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания.