Орел, 24 июня, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Орловская область оказалась в тройке регионов Центрального федерального округа, где за март — май текущего года был зафиксирован самый высокий уровень безработицы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, данные 23 июня были опубликованы Росстатом.

Бен Шан. Безработные. 1938

В целом по Центральному федеральному округу средний показатель безработицы составил 3,8%. Самая благополучная ситуация — в Москве, где уровень безработицы составляет 1,8%, в Московской области показатель чуть выше — 3,7%.

4% составляет уровень безработицы в Калужской и Белгородской областях, 4,3% — в Липецкой, 4,4% — в Тульской, 4,5% — в Воронежской и Курской областях.

Самый высокий уровень безработицы среди регионов Центрального федерального округа — 7,6% — в Ярославской области. На втором, с показателем 7,2% — Владимирская область.

Уровень безработицы в Орловской области составил в среднем, по данным за март — май, 7%. Из 379,9 тысячи трудоспособных жителей региона 26,6 тысячи не имеют работы.

Между тем, в начале июня Орелстат опубликовал данные по безработице в регионе за май (по материалам областного управления труда и занятости), которые существенно отличаются от данных Росстата.

Так, к концу мая 2016 года, по данным Орелстат, на учете в качестве безработных находились лишь 5 тыс. человек, в том числе 4,4 тыс. человек получали пособие по безработице. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,3% численности рабочей силы.

При этом только за май статус безработного получили 610 человек, а вот на новую работу трудоустроены лишь 377 человек.

Правда, рост безработицы в регионе фиксируется уже не первый месяц, а в ноябре 2015 — январе 2016 Орловская область и вовсе опередила все регионы ЦФО по этому показателю.

Тогда губернатор Вадим Потомский объяснил журналистам рост безработицы изменением параметров статистики — к трудоспособному населению стали относить граждан от 15 до 70 лет. «И всех студентов Орловской области записали как неработающих — 49 тысяч. Получилось безработных 6,6% от общей численности населения. У кого много студентов — одна статистика, у кого мало — другая», — заявил Потомский. Правда, в соседней Воронежской области, где насчитывается 30 вузов и филиалов, уровень безработицы оказался значительно ниже.