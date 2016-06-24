Бабушкин, Бурятия, 24 июня, 2016, 12:55 — ИА Регнум. В Бурятии несколько сотен человек могут остаться без работы из-за остановки рельсосварочного завода в городе Бабушкине. Эта информация прозвучала на сессии Народного хурала 23 июня.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

«Пришел приказ из Москвы о ликвидации градообразующего предприятия — рельсосварочного завода. Там работает 253 человека, все они будут уволены с 1 октября», — цитирует депутата республиканского парламента Леонида Селиверстова «Информ Полис online».

По его словам, под сокращение попадут и те, кто сотрудничает с предприятием. В общей сложности без работы рискуют остаться 350 человек: «25−30 процентов населения города Бабушкин будет обречено на голодную смерть».

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 июня, в правительстве Бурятии, глава региона Вячеслав Наговицын начал переговоры с собственниками оказавшегося под угрозой закрытия предприятия в Бабушкине.

«Вячеслав Наговицын ознакомился с письмом о закрытии «Рельсосварочного предприятия № 32». О массовых сокращениях на предприятия правительство Бурятии не было предупреждено. Глава РБ накануне дал поручение подготовить письмо на руководителя головного предприятия ООО «РСП-М», — говорится в сообщении правительства региона.

Город Бабушкин расположен в Кабанском районе Бурятии. Административный центр городского поселения «Бабушкинское». Население — около 4,5 тыс. человек.