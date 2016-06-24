Копенгаген, 24 июня, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Представители популистской Датской народной партии (ДНП) призвали 24 июня провести в стране референдум о членстве страны в составе ЕС, после того как голосование в Великобритании закончилось победой противников ЕС, сообщает Reuters.

agenius1st Дания и Евросоюз

Читайте также: Референдум в Великобритании: Кто последует за Лондоном в случае выхода?

«Я считаю, что граждане Дании, несомненно, должны провести референдум о том, хотим ли мы последовать за Великобританией или оставить все так, как оно есть на данный момент», — отметил лидер ДНП Кристиан Тулесен.

В свою очередь, премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен отверг такую возможность, однако признал вероятность того, что в результате выхода из блока Великобритании ЕС может значительно сократиться.

«Наше место в ЕС», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции. «Я не предвижу, что такая ситуация сложится в обозримом будущем, при которой нам будет необходимо разорвать с ним связи».