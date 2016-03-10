Николаев, Украина, 9 апреля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по припортовой зоне города Ильичёвска Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

Иван Шилов ИА Регнум

«Одесса, вернее, область, город Ильичёвск (украинское название — Черноморск. — Прим. ред.). Мощный прилёт в районе порта. Как сообщают адекватные граждане Ильичёвска, не в порт, а рядом. С большим выбросом пламени и сильной ударной волной, скорее всего, попали в склад БК, подробности уточняем», — приводит слова подпольщика «РИА Новости».

Кроме того, по данным координатора подполья, российские военные в ночь на 9 апреля нанесли удар по военному порту города Очакова в Николаевской области.

Предположительно, ударом была уничтожена натовская артиллерийская самоходная установка вместе с расчётом, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по энергосистеме города Днепродзержинска в Днепропетровской области.

По его словам, в городе было два громких прилёта, один из них сопровождался сильной детонацией. Второй прилёт, вероятно, был перехвачен, так как в небе наблюдалась сильная вспышка, а по земле прошла мощная взрывная волна.

Подпольщик добавил, что в Днепродзержинске находится много предприятий, работающих на военную промышленность, и большое количество складов. На них хранятся в том числе горюче-смазочные материалы.