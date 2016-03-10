Подполье сообщило об ударе по порту Ильичёвска под Одессой
Подполье: ВС России нанесли удар по припортовой зоне Ильичёвска под Одессой
Николаев, Украина, 9 апреля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по припортовой зоне города Ильичёвска Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«Одесса, вернее, область, город Ильичёвск (украинское название — Черноморск. — Прим. ред.). Мощный прилёт в районе порта. Как сообщают адекватные граждане Ильичёвска, не в порт, а рядом. С большим выбросом пламени и сильной ударной волной, скорее всего, попали в склад БК, подробности уточняем», — приводит слова подпольщика «РИА Новости».
Кроме того, по данным координатора подполья, российские военные в ночь на 9 апреля нанесли удар по военному порту города Очакова в Николаевской области.
Предположительно, ударом была уничтожена натовская артиллерийская самоходная установка вместе с расчётом, добавил он.
Как передавало ИА Регнум, ранее Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по энергосистеме города Днепродзержинска в Днепропетровской области.
По его словам, в городе было два громких прилёта, один из них сопровождался сильной детонацией. Второй прилёт, вероятно, был перехвачен, так как в небе наблюдалась сильная вспышка, а по земле прошла мощная взрывная волна.
Подпольщик добавил, что в Днепродзержинске находится много предприятий, работающих на военную промышленность, и большое количество складов. На них хранятся в том числе горюче-смазочные материалы.