Казань, 24 июня, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Тело молодого человека было обнаружено водолазами поисково-спасательного отряда в водоеме села Альдермыш Высокогорского района Татарии, сообщает 24 июня ГУ МЧС России по региону.

Bruegel the Younger , Jan. Лесное озеро. 1605 — 1615

Водолазная группа прибыла из Казани для обследования дна озера, в котором 23 июня утонул 17-летний юноша В 18:29 того же дня тело погибшего обнаружили на расстоянии 10 м от берега на глубине 2 м и передали сотрудникам правоохранительных органов. Причина трагедии устанавливается.

Ранее следственный комитет республики сообщил о начале доследственных проверок по фактам гибели в водоемах несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, только за сутки 22 июня из воды на территории региона были подняты тела троих детей. Так, тело 17-летнего юноши, пропавшего днем 19 июня, обнаружили на реке Ик в районе села Муслюмово волонтеры.

Тело подростка 2001 года рождения извлекли из пруда в селе Татарский Кандыз Бавлинского района очевидцы. Кроме того, 6-летний мальчик утонул в пруду в селе Большая Шия в Мамадышском районе республики.