Магас, 24 июня, 2016, 12:48 — ИА Регнум. В Ингушетии пресечена деятельность преступной группы, торговавшей на территории республики огнестрельным оружием. Как сообщили ИА REGNUM 24 июня в пресс-службе главного управления МВД по СКФО, за членами банды велась слежка с прошлого года. За это время было зафиксировано три случая незаконной продажи оружия.

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Так, в декабре 2015 года подозреваемые сбыли условному покупателю два пистолета кустарного производства, один из которых с приспособлением для бесшумной стрельбы. В марте было совершено еще две сделки. На это раз злоумышленники продали такой же пистолет кустарного производства и автомат Калашникова.

Накануне, 22 июня, при проведении обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли патроны для автоматов. В отношении торговцев оружием возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Один подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Еще двух членов банды в настоящее время ищут, чтобы привлечь к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одну банду торговцев оружием накрыли в Ингушетии в январе текущего года. В межрегиональную преступную группу входили семь человек. Торговцы оружием промышляли на территории Северного Кавказа с декабря 2014 года. У членов группы изъяли пистолеты, автоматы, глушители и боеприпасы. Всего из незаконного оборота изъято 37 единиц огнестрельного оружия, в том числе 33 пистолета, два автомата, один карабин, одну винтовку, а также десять приспособлений для бесшумной стрельбы и более 500 патронов различного калибра.

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