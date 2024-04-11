Москва, 24 июня, 2016, 12:46 — ИА Регнум. После обвала фунта, произошедшего на фоне итогов референдума в Великобритании по вопросу выхода из ЕС, не стоит ждать паритета между долларом и евро, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 24 июня.

Доллар. Евро

По ее словам, паритет даже в текущих условиях выглядит маловероятным, так как на мало ожидаемом событии пара уже смогла восстановить большую часть потерь и торгуется вблизи отметки 1,1150.

«Несомненно, результаты британского референдума нанесли удар по единой валюте, однако, в целом, убытки носят пока больше репутационный характер. Данные по торговле с Великобританией показывают постепенное снижение доли последней в общих торговых операциях ЕС за последние 10 лет. Кроме того, если брать именно динамику евро против доллара США, надо отметить довольно нестабильные позиции американской валюты в свете сложившейся ситуации. Маловероятно, что ФРС в подобных условиях решится в скором времени на дополнительное повышение ставки, а, значит, со сцены уходит серьезный фактор поддержки доллара», — пояснила Афанасьева.

Напомним, что в ожидании итогов референдума по членству Великобритании в ЕС курс евро к доллару упал до 1,09 доллара за евро.