Москва, 24 июня, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Кремле сомневаются, что детский омбудсмен Павел Астахов во время посещения пострадавших в детском лагере в Карелии стремился оскорбить детей и их родителей своим сарказмом. Об этом 24 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В данном случае предлагал бы не раздувать — ни о каком сарказме речи не идет. Это, скорее всего, просто неловкая фигура речи», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, он не стал бы «присоединяться к веренице тех, кто подает это как чуть ли не преднамеренный сарказм; очевидно, что это не так».

Напомним, детский омбудсмен Павел Астахов во время встречи с детьми, выжившими в ходе трагических событий на Сямозере, задал одной из девочек вопрос: «Ну что, как поплавали?» Девочка не знала, как ответить.

Трагическая гибель 14 детей на Сямозере произошла 18 июня. Дети погибли во время водного путешествия, попав в шторм, о котором, как выяснилось, заранее предупреждали метеорологи.