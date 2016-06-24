Лондон, 24 июня, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Фактически единственный претендент на пост главы президента США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп поприветствовал решение избирателей Великобритании выйти из состава ЕС, сообщает The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

С таким заявлением миллиардер выступил в Шотландии, куда он прибыл для участия в церемонии открытия одного из своих отелей.

«Я говорил, что это произойдет. Я считаю, что это замечательное событие», — отметил Трамп. «В сущности, они [граждане Великобритании] вернули себе контроль над своей страной…», — добавил он.

По мнению кандидата в президенты от Республиканской партии, основной причиной выбора граждан страны стал вопрос о миграции.

Позднее, как ожидается, Дональд Трамп выступит на пресс-конференции, в ходе которой выскажет свою позицию относительно выхода Великобритании из состава ЕС.