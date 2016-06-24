Трамп приветствовал результаты британского референдума
Лондон, 24 июня, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Фактически единственный претендент на пост главы президента США от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп поприветствовал решение избирателей Великобритании выйти из состава ЕС, сообщает The Independent.
С таким заявлением миллиардер выступил в Шотландии, куда он прибыл для участия в церемонии открытия одного из своих отелей.
«Я говорил, что это произойдет. Я считаю, что это замечательное событие», — отметил Трамп. «В сущности, они [граждане Великобритании] вернули себе контроль над своей страной…», — добавил он.
По мнению кандидата в президенты от Республиканской партии, основной причиной выбора граждан страны стал вопрос о миграции.
Позднее, как ожидается, Дональд Трамп выступит на пресс-конференции, в ходе которой выскажет свою позицию относительно выхода Великобритании из состава ЕС.