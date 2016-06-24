Посёлок городского типа Серебряные Пруды, Московская область, 24 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум. В Подмосковье осужден руководитель жилищно-коммунального предприятия «Серебряно-Прудское многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства» Василий Семенов. Суд назначил ему наказание в виде 100 тысяч рублей за злоупотребление полномочиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

hyser.com.ua Долг за газ

В 2014—2015 годах в организации имелась дебиторская задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за поставленный газ и электроэнергию. Сумма долга составляла 20 миллионов рублей.

Тем не менее, глава предприятия издал приказ о выплате подчиненным непредусмотренных премий в размере около 17 миллионов рублей, из которых сам получил более 400 тысяч.

24 июня Серебряно-Прудский районный суд внес приговор Семенову. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями). Руководителю предприятия ЖКХ предстоит выплатить 100 тысяч рублей штрафа в доход государства.

Отметим, что предприятия сферы ЖКХ Подмосковья, по состоянию на май 2016 года, задолжали за газ около 9,5 млрд рублей. Тем временем, под ударом оказались рядовые жители региона, которых могут лишить доступа к энергоресурсам в случае, если ситуацию с долгами муниципалитетов не смогут вовремя урегулировать. 13 июля 2015 года ООО «Газпром межрегионгаз Москва» опечатало все котельные в Звенигороде. Тогда долг города за газ составлял около 80 млн рублей, за электричество — более 15 млн.