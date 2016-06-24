Москва, 24 июня, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов обосновал свои слова, адресованные девочке, которая выжила в ходе трагических событий на Сямозере (Карелия), рекомендациями психологов: специалисты при работе с детьми, особенно с теми, которые пережили трагические события и получили психологическую травму, советуют вести разговор в максимально позитивном ключе. Об этом омбудсмен сообщил в своём Instagramm.

Muzhik Павел Астахов

Астахов прокомментировал в соцсети обстоятельства, в которых он беседовал с ребятами, выжившими во время трагедии в карельском детском лагере. Разговор между ним и детьми сложился не сразу, потому что дети после шока не стремились идти на контакт. Обмудсмен решил поговорить с ребятами «на их языке», отказавшись от мрачного вида и «гробового голоса», чтобы сохранить контакт с непростыми собеседниками.

«Есть психологические приемы, которые помогают раскрыть напуганного ребенка и дать ему возможность выговориться, выплеснуть эмоции, что крайне необходимо таким детям. Рекомендация профессиональных психологов — БЕСЕДОВАТЬ МАКСИМАЛЬНО В ПОЗИТИВНОМ КЛЮЧЕ», — написал он.

Астахов отметил, что перед тем, как он начал общаться с вернувшихся из Карелии ребятами, психологи с ними тщательной работы не проводили. Между тем, самому Астахову удалось многое узнать от ребят.

«А когда я уже уходил они не отпускали меня, дали много полезной информации, которая будет использована в рамках расследования и еще кое-что попросили уже лично…», — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Астахов во время встречи с детьми, выжившими в ходе трагических событий на Сямозере, задал одной из девочек вопрос: «Ну что, как поплавали?» Девочка не знала, как ответить.

Напомним, трагическая гибель 14 детей на Сямозере произошла 18 июня. Дети погибли во время водного путешествия, попав в шторм, о котором, как выяснилось, заранее предупреждали метеорологи.