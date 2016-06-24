Анапа, Краснодарский край, 24 июня, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В Краснодарском краепродолжаются внеплановые дополнительные проверки детских лагерей и здравниц. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Анапы 24 июня, в городе-курорте с начала текущей недели руководители муниципальных служб совместно с контролирующими и надзорными органами провели мониторинги более 30 санаториев, принимающих на отдых детей.

Константин Коровин. Вид с террасы. 1912

Побывали проверяющие в «Планете», «Оке», СКО «Смена», «Уральских самоцветах и в одной из самых крупных здравниц на юге России — «Жемчужине России». Здесь первую летнюю смену провели свыше пяти тысяч детей, в числе которых почти 1,3 тыс. жителей Кубани. Внимание комиссия, в состав которой вошли представители краевого министерства социального развития, прокуратуры, Роспотребнадзора, управлений здравоохранения и по делам молодежи анапской администрации, комиссии по делам несовершеннолетних и других ответственных ведомств, уделили пропускному режиму, оздоровлению, организации питания, квалификации вожатых и пляжному отдыху.

«Члены межведомственной комиссии посмотрели абсолютно все направления организации отдыха и оздоровления детей, — подвела предварительные итоги проверки заместитель главы Анапы Людмила Мурашова. — Мониторинг мы провели серьезный, есть замечания, без них быть просто не может».

Мурашова отметила, что по сравнению с январем и февралем, когда в «Жемчужине» прошли первые в текущем году проверки, они несущественные, и будут исправлены руководством санатория в кратчайшие сроки.

В лагере соблюдены требования полиции. Имеются ограждение по всему периметру, 10 постов охраны действуют постоянно, заключены договоры с лицензированным ЧОПом и группой быстрого реагирования вневедомственной охраны. Директор СКО «Жемчужина России» Александр Кибкало уточнил, что на территории оборудованы 164 камеры видеонаблюдения, из них четыре установлены на пляже. Обзор ведется круглосуточно, а запись хранится на сервере в течение 30 дней.

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Для организации детских перевозок здравница закупила шесть комфортабельных автобусов, при выезде с территории двух и более транспортных средств обеспечено обязательное сопровождение ГИБДД. Все автобусы прошли регистрацию, перед каждым выездом бывают на техосмотрах.

В этом году в «Жемчужине России» отдохнет 21 тысяча детей, в их числе 4 тысячи ребят из городов и районов Краснодарского края. А в всего школьников на отдых и оздоровление принимают 39 анапских здравниц. С января по май на курорте уже побывали 18 тысяч ребят из России и стран СНГ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, провести внеплановые дополнительные проверки во всех лагерях, здравницах и санаториях Краснодарского края, где организован отдых детей, поручил губернатор региона Вениамин Кондратьев после трагедии в Карелии, где во время шторма на Сямозере погибли 14 подростков из детского оздоровительного лагеря.

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