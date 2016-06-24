Махачкала, 24 июня, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Кировского районного суда города Махачкалы, которое обязывает ОАО «Махачкалаводоканал» ликвидировать несанкционированные сбросы сточных вод в Каспийское море, сообщили 24 июня ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Дагестана. Ранее Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране вод.

pbs.org Сброс сточных вод

В ходе проверки было выявлено, что несанкционированный сброс в море неочищенных сточных вод осуществляется в восьми разных местах города: на северной окраине пляжа «Березка», по улице Тихонова, с двух стоков возле городского пляжа Махачкалы и с четырех точек в Редукторном поселке Махачкалы.

Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил требования прокуратуры и обязал ОАО «Махачкалаводоканал» и администрацию муниципального образования «город Махачкала» принять меры к устранению нарушений. Не согласившись с указанным решением суда, ОАО «Махачкалаводоканал» обжаловало его в апелляционном порядке. Верховный суд Дагестана оставил решение без изменения, и оно уже вступило в силу.

Отметим, согласно докладу начальника департамента Росприроднадзора по СКФО Николая Севостьянова, только в Каспийское море ежегодно сбрасывается до 900 млн кубических метров сточных вод, из них неочищенных — до 117 млн кубометров. Наибольший объем загрязненных сточных вод сбрасывается в водные объекты очистными сооружениями городов Махачкалы и Каспийска.