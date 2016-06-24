Москва, 24 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Владимир Обухов перешел в краснодарскую «Кубань», сообщает пресс-служба «Спартака».

fckuban.ru Владимир Обухов

"Сегодня «Спартак» и «Кубань» достигли договоренности о переходе форварда Владимира Обухова в краснодарский клуб на постоянной основе», — указано в сообщении.

В минувшем сезоне 24-летний форвард выступал за «Спартак-2» в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и, забив 11 мячей в 34 матчах, стал лучшим бомбардиром команды. За основную команду «Спартака» он играл в 5 матчах.