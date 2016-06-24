Петрозаводск, 24 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Против фельдшера «скорой помощи», которая не поверила сообщению ребенка о том, что на Сямозере в Пряжинском районе Республики Карелия перевернулись лодки с детьми, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщает в пятницу, 24 июня, Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

66.ru Фельдшер скорой помощи

«Подозреваемая проигнорировала указанное экстренное сообщение, не уведомила администрацию больницы о ЧП, не сообщила об экстренном вызове в ОВД, в подразделение МЧС и не отразила получение данного вызова в журнале вызовов скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Следственные органы СКР по Республике Карелия устанавливают все обстоятельства данного преступления.

В настоящее время медицинский работник задержана, вскоре следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня на Сямозере в Пряжинском районе Карелии попали в шторм две лодки и рафт с 47 воспитанниками детского оздоровительного лагеря и 4 инструкторами. Лодки перевернулись и затонули, 14 детей погибли.

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