Прямых рисков для России от Brexit нет – ЦБ РФ
Москва, 24 июня, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Прямых рисков, прямого влияния от выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) для российской экономики нет. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, сообщается на сайте регулятора.
«Косвенные могут быть, например, для Евросоюза, который является одним из наших крупнейших торговых партнеров, и в целом для ситуации на мировых рынках», — сказала Набиуллина.
«Конечно, возможна повышенная турбулентность, которая может отразиться и на динамике сырьевых товаров и, соответственно, на России. Но я не думаю, что эти риски будут прямыми и достаточно значительными для российской экономики», — подчеркнула глава ЦБ РФ.
Как сообщало, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.
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