Москва, 24 июня, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Прямых рисков, прямого влияния от выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) для российской экономики нет. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, сообщается на сайте регулятора.

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«Косвенные могут быть, например, для Евросоюза, который является одним из наших крупнейших торговых партнеров, и в целом для ситуации на мировых рынках», — сказала Набиуллина.

«Конечно, возможна повышенная турбулентность, которая может отразиться и на динамике сырьевых товаров и, соответственно, на России. Но я не думаю, что эти риски будут прямыми и достаточно значительными для российской экономики», — подчеркнула глава ЦБ РФ.

Как сообщало, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом в 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку.

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